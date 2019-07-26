РИАМО - 26 июл. Управлению Федеральной антимонопольной службы России по Московской области поступило обращение от филиала ФГБЛПУ «Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных дел Российской Федерации», в котором сообщалось об уклонении подрядчика ООО «СФК» от заключения контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС по Московской области.

Так, согласно представленным сведениям, филиал лечебного центра МИД РФ в установленный законом срок направил компании проект контракта. Однако со стороны ООО «СФК» никаких действий не было — представители компании даже не подписали документы.

«В регламентированный срок ООО «СФК» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения», - говорится в сообщении.

Таким образом компания уклонилась от заключения контракта на оказание санитарно-противоэпидемических (профилактических) услуг по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке. При этом ООО «СФК» не смогло предоставить в ФАС доказательства наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

В антимонопольной службе пришли к выводу, что сведения в отношении ООО «СФК» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.