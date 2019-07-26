РИАМО - 26 июл. В Раменском городском округе собственника участков общей площадью 6,47 гектара оштрафовали за сорняки на территории, сумму взыскали в двойном размере из-за того, что владелица не оплатила штраф в срок, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Участок расположен в сельском поселении Чулковское.

«Установлен факт нарушения <…>, выразившийся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, по предотвращению негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель», — говорится в сообщении.

Участки заросли многолетней сорной растительностью, признаки ручной или механической обработки почвы отсутствуют, сенокошения, выпаса и содержание сельскохозяйственных животных также выявлено не было.

Владелицу оштрафовали сначала на 30 тысяч рублей, но она не оплатила штраф в срок. В итоге ей пришлось заплатить в два раза больше — 60 тысяч рублей.