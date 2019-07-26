РИАМО - 26 июл. Полицейские Пушкинского городского округа задержали подозреваемого в краже строительных материалов, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Пушкинское» поступило заявление от 31-летнего жителя Москвы о том, что неизвестный похитил у него стройматериалов на сумму порядка 9 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 23-летний житель ближнего зарубежья», - говорится в сообщении

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении него также было заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему до 10 лет лишения свободы.