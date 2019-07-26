РИАМО – 26 июл. Гаражный комплекс открытого типа планируют построить на улице Бехтерева на юге столицы, выигрышным объект сделают прозрачные фасады с декоративными элементами, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«На первый взгляд гараж самый обычный, но архитекторы нашли действительно классное решение. Вместо обычных панелей – натяжная сетка с алюминиевыми рамками, которые выполняют еще и декоративную функцию. Выглядит интересно, и при этом затраты минимальные. Внутри можно будет разместить 81 автомобиль», – отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Общая площадь двухэтажного здания составит порядка 4,5 тысяч квадратных метров. Планировочные решения определены функциональным назначение объекта – внутри разместятся парковочные места и автомойка. Кровля также будет эксплуатируемая.

Проектировщик – ООО ИСК «Столица».