РИАМО - 26 июл. На сельскохозяйственном предприятии «Аксиньино» в подмосковном Ступине прошел конкурс по воспроизводству стада крупного рогатого скота, который стал уже традиционным для городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Участие в мероприятии приняли 10 операторов искусственного осеменения из разных сельхоз предприятий городского округа. Сам профессиональный конкурс проходил в три этапа – ответы на теоретические вопросы, практический осмотр скота с целью выявить физическое состояние и готовность к осеменению, а также работа в лаборатории по проверке качества и жизнеспособность семени.

«От людей этой профессии напрямую зависит воспроизводство стада, а по уровню работы этих специалистов можно увидеть уровень животноводческого хозяйства», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По итогам конкурса первое место занял Александр Новицкий из хозяйства «Аксиньино», на втором месте оказалась Наталья Зиброва из предприятия «Леонтьево», а на третьем – Людмила Киселева от предприятия «Заветы Ленина»