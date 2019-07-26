РИАМО - 26 июл. Власти Подмосковья готовят подарок для семьи в Балашихе, в которой родились четверо детей, губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил врачей Московского областного перинатального центра.

В Московском областном перинатальном центре Балашихи впервые на свет появились четверняшки, для 32-летней роженицы эта беременность стала первой. Сразу после родов малыши находились в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных МОПЦ, а сейчас выхаживаются в отделении патологии новорожденных. Сейчас мама и малыши чувствуют себя хорошо.

«Мы уделим внимание обязательно. Хочу поздравить - такое событие - родились сразу четверо малышей. Слава Богу, здоровы, хорошо себя чувствуют. Хочу поблагодарить врачей. Мы готовим особенный подарок, пока это сюрприз», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что перинатальные центры хорошо загружены и работают успешно, власти делают все, чтобы оказывать проактивные услуги во всем, что касается документов.

Московский областной перинатальный центр распахнул свои двери в 2003 году. Ежегодно в стенах центра рождается около 6 тысяч малышей. Это второй перинатальный центр России с многолетними традициями и высокими технологиями для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела. Уже несколько лет подряд он входит в тройку победителей в номинации «Лучший перинатальный центр России».