РИАМО - 26 июл. Пятница пока стала самым жарким днем июля в 2019 году в Москве, ожидается, что температура закрепится в районе 26-28 градусов тепла, однако уже в субботу, 27 июля, прогнозируется увеличение температуры до 27-29 градусов, сообщил РИАМО в пятницу дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Сегодняшняя температура, а мы ожидаем 26-28 градусов, уже предполагает наличие своеобразного рекорда текущего месяца. . Завтра даже на один градус может быть теплее, мы ожидаем 27-29 градусов. Это уже наверняка будет самый теплый день текущего июля», — сказал собеседник агентства.

По его словам, резкое похолодание начнется уже в понедельник - прогнозируется всего 16-18 градусов днем. Постепенное снижение температуры приведет к тому, что температура в среду грядущей недели составит 11-14 градусов днем, а в ночь на среду столбик термометра опустится до 5-8 градусов.

Теплая погода очень хорошо подходит для того, чтобы восстановить силы после длительного периода холодов. Будут полезны прогулки на свежем воздухе, посильные физические упражнения.