РИАМО – 26 июл. Ремонт дорог по губернаторской программе проведут на территории районной больницы в деревне Давыдово Орехово-Зуевского городского округа летом текущего года, сообщается на странице администрации городского округа Ликино-Дулево в соцсети «ВКонтакте».

«По программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Дороги Подмосковья» этим летом на территории Давыдовской районной больницы будет произведен ремонт дорог. Работы пройдут и возле лечебного учреждения», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, для посетителей на территории больницы организуют дополнительные парковочные места. Работы будут полностью проведены текущим летом.