РИАМО - 26 июл. Школьники из Москвы создали веб-платформу для предпринимателей, с ее помощью можно найти поставщиков и исполнителей различных услуг, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сервис для поиска поставщиков и исполнителей услуг True Search, созданный командой московских школьников, занял первое место среди проектов программы «Большие вызовы». Она прошла в июле в образовательном центре «Сириус». Разработка столичных учащихся стала лучшей в направлении «Умный город», – говорится в сообщении.

С помощью сервиса можно найти партнеров практически в любой сфере бизнеса. Договориться об условиях работы можно с помощью специального чата. На сегодняшний день True Search уже содержит сведения более чем о 176 тысячах компаний.

В программе «Большие вызовы участвовали ученики 8-10 классов из разных регионов страны. Программа включала 12 направлений исследований. Они были посвящены большим данным, искусственному интеллекту, нано- и космическим технологиям, генетике, освоению Арктики и Мирового океана и многим другим сферам.

Специалисты департамента информационных технологий столицы провели для ребят лекции, участники образовательной программы смогли больше узнать, как в Москве анализируют большие данные, применяют машинное обучение и используют искусственный интеллект.

Образовательный центр «Сириус» был открыт в Сочи в 2015 году. Специалисты «Сириуса» помогают развитию одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественно-научных дисциплин, добившихся успехов в техническом творчестве.