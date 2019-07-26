РИАМО - 26 июл. В течение первого полугодия 2019 года по всему округу Павловский Посад рабочие привели в порядок 485 различных объектов по предписаниям Госадмтехнадзора, так, было восстановлено освещение на 11 улицах, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Самый высокий приоритет инспекторы управления поставили на состояние внутридворовых территорий, общественных пространств, подходов и территорий около социальных объектов.

«В числе устраненных 189 нарушений на дорогах и внутридворовых проездах, кроме того, приведены в порядок 34 контейнерные площадки. Также убрана территория и подходы к девяти мемориальным объектам, восстановлено освещение на 11 улицах», – заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Сотрудники управления всегда держат на особом контроле местности, которые предназначены для детей. В течение первых шести месяцев там устранили 126 нарушений на игровых и спортивных площадках.

Также инспекторы пресекли 11 нарушений тишины и покоя граждан, ликвидировали 57 единиц рекламного мусора, привели в порядок 14 мест проведения земляных работ, восемь ограждений вдоль дорог. Прекращена парковка на участках с зелеными насаждениями в 26 точках.