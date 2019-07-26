РИАМО – 26 июл. Почти 10 тысяч пациентов прошли лечение в столичном радиологическом отделении больницы имени Д.Д. Плетнева, накануне учреждение отпраздновало 5-летие с момента открытия, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«На сегодняшний день наша больница является единственной городской клиникой, обладающей радиотерапевтическим отделением третьего – самого высокого – уровня оснащенности по классификации ВОЗ. Это значит, что в отделении внедрены все методики лучевой терапии, относящиеся к категории высокотехнологичной медицинской помощи», – отметила главный врач городской клинической больнице имени Плетнева Ирина Назарова.

По ее словам, благодаря современному оборудованию, за 5 лет клинике удалось не только снизить лучевое воздействие на организм пациента, но при этом и сократить перерывы в лечении, и сделать радиологическое воздействие максимально точно направленным в цель.

Кроме того, она уточнила, что качество и эффективность терапии возрастает, а продолжительность курса удалось сократить в два раза – в среднем до 17 дней.

В числе прочих современных методик на базе отделения проводится дистанционная лучевая терапия по технологии VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) – это новейший сверхточный способ воздействия, эффективный для лечения опухолей и безопасный для здоровых тканей.

Лечение проводится при помощи современного линейного ускорителя Elekta Synergy с коллиматором Agility, использующего настраиваемый по мощности пучок излучения, способный фокусировать с миллиметровой точностью максимальную дозу на пораженной опухолью ткани, не повреждая окружающие здоровые органы.

«Данная технология используется для целого ряда злокачественных опухолей со сложной локализацией, например, рак простаты, пищевода, легкого», – перечисляется в материале.

Также в больнице создана удобная информационная система – лечебное и диагностическое оборудование, по средствам электронной компьютерной сети, связано в единый комплекс, информация внутри которого передается в цифровом виде.

Городская клиническая больниц имени Плетнева – одна из крупнейших клиник Москвы, где высокотехнологичная медицинская помощь оказывается пациентам в круглосуточном режиме. Ежегодно в больнице проходит лечение более чем 22 тысячи жителей столицы.

«В клинике реализованы все рекомендации Европейской Ассоциации Терапевтических и выполняются международные стандарты лучевой терапии», – резюмируется в пресс-релизе.