РИАМО – 26 июл. Компания «Мострансавто» обеспечит транспортное обслуживание 10 реабилитационного марш-пробега «Мир Человека» в подмосковной деревне Бородино, мероприятие намечено на субботу, 27 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В транспортном обслуживании будут задействованы пять автобусов из Химкинского, Долгопрудненского, Можайского, Подольского и Солнечногорского филиалов предприятия, которые перевезут более 160 человек», – отмечается в сообщении.

Транспортные средства оснащены всем необходимым оборудованием для комфортной и безопасной перевозки пассажиров. Автобусы проходят регулярный общий технический осмотр и предрейсовый контроль.

К настоящему времени доля автобусов, приспособленных для перевозки маломобильных групп граждан, в парке предприятия достигла 72%.

«Для удобства маломобильных пассажиров автобусы, задействованные в перевозке, оборудованы аппарелью или электрогидравлическим подъемником», – подчеркивается в пресс-релизе.

Марш-пробег организован некоммерческой организацией «Мир Человека». Мероприятие проводят уже в десятый раз, в нем примут люди с ограниченными возможностями здоровья и их родные.

Ожидается, что участники преодолеют дистанцию в 4,5 километра.