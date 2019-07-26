РИАМО - 26 июл. В Москве исчезла взятая в лизинг машина BMW 550D, сумма ущерба составила 6,48 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

Заявление поступило в ОМВД по Пресненскому району 24 июля. Заявитель пояснил, что фирма заключило договор лизинга в октябре 2018 года с акционерным обществом, после чего машину передали председателю компании. При этом законным владельцем иномарки осталось АО.

«До марта 2019 фирма исправно платила по договору, но в это время фирма обанкротилась и сейчас находится на стадии ликвидации, в связи с чем с марта оплата за авто не осуществляется», — сказал собеседник агентства.

Транспорт был оборудован маячком, который передавал местонахождение автомашины на территории Пресненского района Москвы. Заявитель предполагает, что машину украли, и просит полицейских провести проверку и вернуть ее законному владельцу.