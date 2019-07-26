РИАМО - 26 июл. Следователи полиции предъявили обвинение фигурантам уголовного дела о разбойном нападение на жителя столицы в одном из баров, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Два злоумышленника совместно с неустановленными соучастниками в помещении одного из московских баров под предлогом покупки криптовалюты подошли к мужчине и стали угрожать ему пистолетом. После этого они открыто похитили барсетку с денежными средствами в сумме 1,8 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в возрасте 24 лет и 31 года, им предъявлено обвинение. Они находятся под стражей.