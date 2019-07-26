РИАМО - 26 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в сопровождении режиссера Федора Бондарчука в пятницу проверил готовность к открытию парка «Раздолье» в Одинцовском округе, для посетителей парк начнет работать 27 июля, передает корреспондент РИАМО.

Парк располагается напротив железнодорожной станции «Раздоры» и занимает площадь порядка 47 гектаров. В парке создан самый крупный в Московской области веревочный городок Norway Park. В нем есть препятствия, тарзанки и зип-лайны, установленные на деревьях или искусственных опорах. Здесь организованы велосипедные и пешеходные дорожки, игровые зоны для детей, сцена для концертов, есть многофункциональные спортплощадки для волейбола и бадминтона, столы для тенниса, шахмат, будут работать несколько кафе, прокат велосипедов.

«У нас целый цикл мероприятий, направленный на то, чтобы в заброшенных лесах, где отдыхают люди, создать другую атмосферу. Как рассказал Федор Сергеевич Бондарчук, тут богатый традициями уголок был, но очень запущенный. Все парки во всех муниципалитетах Московской области мы стараемся преобразить. У нас долгосрочная программа, мы выделяем миллиарды и миллиарды рублей, чтобы парки могли в любое время года принимать гостей. Стараемся соответствовать самому высокому уровню», - сказал Воробьев.

Как отметил Бондарчук, пространство преобразилось, при этом в парке удалось сохранить все традиции отдыха интеллигенции еще с советских времен.

«Я не верю своим глазам, я правда местный житель, я знаю, что здесь было 40 лет назад. Я знаю людей, которые приезжали из Москвы играть, у них были излюбленные места. Здорово, что сохранили именно эти намоленные места. Они играют и продолжат играть в волейбол, проводили поэтические и музыкальные вечера», - рассказал Бондарчук.