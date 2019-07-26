РИАМО - 26 июл. Пожар произошел в гараже на территории садового некоммерческого товарищества в городском округе Ступино, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Московская область, городской округ Ступино, СНТ «Алмаз». Дальнейшая информация уточняется», – говорится в сообщении.

К тушению привлекли три единицы техники и 11 человек.

Всего на территории Подмосковья за минувшие сутки произошло 40 пожаров. От ГУ МЧС на их тушение привлекалось 350 человек и 100 единиц техники.