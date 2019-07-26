РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 июл. Шесть всесезонных ярмарок выходного дня работают на территории городского округа Люберцы, на них представлен ассортимент продовольственной продукции, канцтоваров, текстильной промышленности отечественных производителей, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Ярмарки выходного дня пользуются у люберчан большим спросом, вся продукция проходит обязательную сертификацию, и на ряд товаров действует скидка. Такие ярмарки работают круглый год», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что на ярмарках фермерская продукция и текстильные товары представлены подмосковными, тверскими, тамбовскими, рязанскими и другими производителями. На местных прилавках продается и белорусская продукция.

Традиционно ярмарка работает три дня – с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 20:00. Однако в ряде случаев разрешение на торговлю может действовать до двух недель.

В городском округе ярмарки выходного дня работают по следующим адресам: улица Попова, дом №1; улица Волковская, площадь возле магазина «Кристалл» и дом №67; поселок Малаховка, улица Шосссейная, дом №2; поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом №1; поселок Томилино, улица Гаршина, дом №3.

Ружицкий пригласил всех заинтересованных предпринимателей принять участие в ярмарках.

«Приглашаю фермеров представить свою продукцию на одной из наших торговых площадок. При необходимости им могут выдать палатку, холодильное оборудование, весы», – заключил глава муниципалитета.

Подробную информацию об участии в ярмарках предприниматели могут получить в отделе торговли администрации городского округа Люберцы по телефону: 8(495)503-34-84.