РИАМО - 26 июл. За первую половину июля в аэропортах Московского региона пресекли ввоз растительных продуктов общим весом 1,441 тонны, так как они ранее не проходили карантинный досмотр, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Эти продукты прибыли в аэропорты «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и «Жуковский» из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. В ходе карантинного фитосанитарного контроля фруктов, овощей, зеленых культур, орехов и сухофруктов сотрудники управления восемь раз нашли зараженные партии.

«Три вида карантинных объектов: четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.) – пять случаев в фасоли и нуте сушеном из Узбекистана и Таджикистана; паслен колючий (Solanum rostratum Dun.) – один случай в семенах кумина (зиры) из Таджикистана; калифорнийская щитовка (Pseudaulacaspis pentagona Targ.) — два случая на свежих плодах фруктов из Таджикистана», — говорится в сообщении.

В соответствии с временными ограничениями на ввоз растительной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из данных республик, эти продукты запретили ввозить и уничтожили.