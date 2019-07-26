РИАМО - 26 июл. На выходных в Мытищах, Луховицах и Сергиевом Посаде пройдут тематические ярмарки, на которых будут продавать сезонную продукцию из Московской области и смежных регионов, также проведут развлекательные мероприятия в честь прошедшего Дня семьи, любви и верности, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«На пяти главных ярмарках будет создано порядка 190 торговых точек, на которых будут реализованы товары производителей из Московской области и соседних регионов. В основном на прилавках можно будет увидеть сельскохозяйственную продукцию из урожая 2019 года. Также будет представлен широкий ассортимент текстильной промышленности, товаров повседневного спроса и народного производства», – сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Он выделил ярмарки «Сад-огород» и «Товары регионов России», которые пройдут соответственно на Центральной улице в Сергиевом Посаде и в Советском переулке в районе дома 4А в Луховицах. На ярмарках можно будет приобрести сезонные товары, такие как фрукты, мед и овощи. Гостей ждет культурно-развлекательная программа с участием аниматоров. Детям будут раздавать сладости, игрушки и сувениры.

«Отдельного внимания заслуживает тематическое мероприятие, посвященное празднику Дня семьи, любви и верности, которое пройдет по адресу: Мытищи, улица Мира, дом 2А, территория, прилегающая к МДК «Яуза». Помимо продовольственных групп товаров, на ярмарке будут представлен широкий выбор тематических подарков, сувениров и сопутствующих товаров праздничного характера», – дополнил Посаженников.

Он уточнил, что все участники будут размещены в праздничном шатре, где также пройдет ряд мероприятий, включающих праздничное открытие, анимационную программу для детей и различные мастер-классы.