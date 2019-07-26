РИАМО - 26 июл. Три корпуса жилого комплекса «Спортивный квартал» в поселении Филимонковское новой Москвы планируют ввести в эксплуатацию на следующей неделе, с земельных участков сняты все юридические обременения, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В комитете 25 июля прошло совещание с дольщиками, в котором приняли участие конкурсный управляющий ООО «СтройПлюс», представители технического заказчика – Capital Group, инициативной группы граждан, Росреестра, Мосгосстройнадзора, департамента развития новых территорий города Москвы и префектуры ТиНАО.

«По корпусам 7, 8, 9 единственным препятствием являлось наличие ареста на земельный участок под строениями, из-за чего Росреестр не мог произвести необходимые регистрационные действия. Сегодня все аресты сняты. Это дает нам возможность ввести в эксплуатацию корпуса уже на следующей неделе», – сказал на совещании директор по строительству Capital Group Николай Стасенко.

Заключения о соответствии (ЗОС) по трем корпусам уже получены. На этой жилплощади числится более 400 дольщиков. Всего по ЖК «Спортивный квартал» зарегистрировано более 1,8 тысячи договоров долевого участия.

В ЖК «Спортивный квартал» завершили строительство очистных сооружений, благоустроили прилегающую территорию. Все дома и первого, и второго этапов строительства подключены к инженерным сетям.

«Конкурсному управляющему рекомендовано в максимально короткие сроки провести собрание участников строительства», – отметила зампред Москомстройинвеста Екатерина Храмова.

Такие собрания, в соответствии с законом о несостоятельности (банкротстве), являются обязательной процедурой при передаче жилой площади дольщикам.

В ноябре 2017 года структура Capital Group подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтрой», ООО «МарьиноСтройГрупп» для завершения строительства проблемных объектов ЖК «Марьино град», ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Спорт Таун».