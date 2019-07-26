РИАМО - 26 июл. Московская область увеличила объем отгруженной продукции обрабатывающей промышленности в первом полугодии 2019 года, рост составил 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, в первом полугодии объем отгрузки товаров собственного производства составил 1,41 триллиона рублей, а за аналогичный период прошлого года – 1,26 триллиона рублей.

«Подмосковье является одним из лидеров в России по объемам отгруженной продукции обрабатывающих производств. Мы на третьем месте в стране, и по итогам прошлого года показатель превысил 2,48 триллиона рублей. Я думаю, что в рамках разработанных мер поддержки бизнеса, мы в ближайшие годы заметно увеличим этот показатель», – заявил Хромов.

Он добавил, что положительная динамика отмечается практически по всем видам деятельности обрабатывающих производств Подмосковья. К примеру, выпуск готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, вырос в 2,2 раза; компьютеров, электронных и оптических приборов – в 1,9 раза; автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – в 1,6 раза.

«В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Московской области существенно увеличены меры поддержки экспортеров. По итогам 2018 года экспорт региона составляет 6,9 миллирада долларов, и мы поставили задачу достичь к 2024 году объем экспорта в 13 миллиардов долларов», – пояснил зампред правительства.

Согласно данным Росстата, среднемесячная заработная плата по итогам первых пяти месяцев 2019 года в Московской области выросла на 7,5% до 53,3 тысячи рублей.