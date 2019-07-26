РИАМО - 26 июл. Кофейное дерево расцвело в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», растение имеет маленькие белые цветки и источает сильный тропический аромат, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Дерево растет в Пальмовой оранжерее у болота с хищными растениями. Более подробно узнать о нем можно в выходные дни, когда проходят обзорные экскурсии. Плодоносить растение начинает, как правило, на третий-пятый год жизни и делает это вплоть до ста лет. Урожай ожидается зимой», — говорится в сообщении.

Всего на территории Ботанического сада можно найти свыше 20 кофейных деревьев, в том числе и сортовых.

Кофе известно человечеству с незапамятных лет, его история еще с первых цивилизаций ближнего Востока. Его происхождение так и не определено. Почти каждый из видов кофе представляет собой небольшое дерево или массивный кустарник высотой до 8 метров. Вещество кофеин сконцентрировано во всех частях кофе, это защищает растение от вредителей.

Всего насчитывается более 90 видов кофейного дерева, некоторые виды которого культивируются для получения семян – кофейных зерен. Их обжарка и выварка позволяет приготовить всемирно известный напиток.