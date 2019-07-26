РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 июл. В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМАШ) в Королеве планируют создать проектные группы из молодых инженеров для развития перспективных направлений, инициатива принадлежит госкорпорации «Роскосмос», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В пятницу генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин во время встречи с молодыми учеными в ЦНИИМАШ рассказал о проектах, над которыми работает госкорпорация, и ответил на вопросы.

«В космической отрасли сегодня сложилась ситуация, когда почти нет специалистов среднего возраста. У нас есть молодежь и есть ветераны. Заполнять нишу нужно именно молодыми специалистами, продвигать их вперед, давать возможность работать над перспективными проектами. Именно поэтому мы решили запустить такой пилотный проект, создать проектные группы из молодых специалистов в ЦНИИМАШ, распределить ответственность, определить финансирование и работать над перспективными проектами, которых очень много», – сказал Рогозин.

На встрече глава госкорпорации рассказал о проектах «Роскосмоса», которые реализуются в настоящий момент. Молодые специалисты узнали о лунной программе, развитии космодрома «Восточный», разработках аватаров, которые смогут работать в открытом космосе, программах фундаментальных научных исследований, исследованиях и экспериментах на МКС, о работе над созданием технологий выживания экипажа в условиях дальнего космоса, развитии космических информационных технологий «Сфера» и многом другом.

Рогозин сообщил, что в Москве планируется создание национального космического центра, который будет связан с Королевом. Добраться до него можно будет с одной пересадкой за 40 минут. В центре будут размещены технопарк, заводы, производственные и офисные здания. Проект планируется осуществить до конца 2022 года.

«Мы работаем над проектами, которые предстоит завершать и осуществлять именно вам, молодым. Стратегию, которую мы рассматриваем сегодня, мы планируем реализовать до 2030 года. Нужно смело идти вперед, развиваться самим, не оглядываясь на чужой опыт», – заключил Рогозин.