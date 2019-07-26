РИАМО - 26 июл. Пробки ожидаются в вечерний час пик в Москве с 15:00 до 20:00, водителям рекомендуют учитывать сложную дорожную ситуацию при выезде из столицы, сообщается в официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения.

«Лучше, чем пятница, может быть только пятница и хорошая погода. В Москве сегодня солнечно, но если вы собрались за город, то вот вам лайфхак: до 15 и после 20 часов на дорогах будет свободнее», — говорится в сообщении.

В пиковые часы возможны заторы на вылетных магистралях и в местах, где ведутся дорожные работы.

Без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу. Такая погода очень хорошо подходит для того, чтобы восстановить силы после длительного периода холодов.