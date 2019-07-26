РИАМО - 26 июл. Магазин мелкооптовой торговли Metro Cash & Carry открыли в столичном районе Солнцево, он расположен на Боровском шоссе, 10А, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В церемонии открытия магазина сети принял участие мэр столицы Сергей Собянин, который также поздравил сотрудников магазинов с Днем работника торговли.

«Торговля является одним из локомотивов развития Москвы. В нашем городе сконцентрировано 15% всего торгового оборота страны. В торговых предприятиях работают более 1,6 миллиона человек. <…> Поздравляю всех сотрудников московских магазинов с профессиональным праздником – Днем работника торговли! А сотрудникам открывшегося сегодня торгового центра «Метро» желаю успешного старта на сложном, но перспективном московском рынке», – отметил Собянин.

Строительство магазина началось в марте 2018 года и завершилось в июле 2019 года. Новый торговый центр общей площадью 9,1 тысячи квадратных метров стал 12-м по счету магазином международной сети в Москве.

Ассортимент включает порядка 23 тысяч наименований продовольственных и непродоволь­ственных товаров. Инвестиции в реализацию проекта составили около 1,5 миллиарда рублей. Создано порядка 130 новых рабочих мест.

Торговый центр расположен в непосредственной близости от станций метро «Боровское шоссе», «Солнцево» и железнодорожной платформы «Солнечная». Для посетителей организована парковка на 208 машино-­мест.

Сегодня российская сеть Metro насчитывает 94 торговых центра в 51 регионе страны – от Калининграда до Иркутска, включая 12 магазинов в Москве.