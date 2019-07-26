435 точек продажи арбузов и дынь откроется в Подмосковье 1 августа. Большая часть из них расположится в Балашихе, Щелкове, Мытищах и Подольске, а также в Одинцовском городском округе.

Все официальные сезонные точки по продаже арбузов и дынь будут оснащены металлической сеткой и навесом, а также деревянными поддонами. Продавцы обязательно должны будут иметь при себе медицинскую книжку.

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