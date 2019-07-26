РИАМО - 26 июл. В рамках рейда по береговой линии канала имени Москвы недалеко от Лебяжьего озера в городском округе Дубна сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья нашли небольшой палаточный лагерь, который стал причиной сильного захламления территории, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Территория размещения лагеря была в ужасном состоянии — мусор был разбросан вокруг палаток, под деревьями валялись канистры с моторным маслом и бензином, доски. А рядом о бродили люди в средневековой одежде, некоторые из которых были пьяны. Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья решили немедленно сообщить об этом в дежурную службу и вызвать полицию.

«После прибытия наряда полиции были установлены организаторы этого мероприятия, и состоялась беседа с туристами, в ходе которой выяснилось, что это участники культурно-массового мероприятия «Инсталляция морских сражений «Корсар-3», которые из-за плохой погоды временно остановились в прибрежной зоне Лебяжьего озера и канала имени Москвы с целью последующего перемещения на острова Иваньковского водохранилища», - говорится в сообщении.

Организаторам слета «пиратов» Подмосковья объяснили, что территорию нужно будет привести в надлежащее состояние, а в дальнейшем соблюдать требования чистоты и порядка. Участники мероприятия незамедлительно начали уборку в лагере.