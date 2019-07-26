РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 июл. Участницы конкурса «Люберецкая супербабушка – 2019» встретились на чаепитии с главой Люберец Владимиром Ружицким, они предложили ему угощения, сделанные собственными руками, Ружицкий поблагодарил участниц за активную жизненную позицию, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

25 июля супербабушки Люберец провели круглый стол в местной картинной галере, в рамках которого прошло чаепитие. На нем присутствовал Ружицкий.

«Во время чаепития конкурсантки угостили главу муниципалитета своими кулинарными изысками, которые они приготовили специально к мероприятию. После чего продемонстрировали творческие работы: картины, вязание, вышивку», – говорится в сообщении.

Также люберецкие бабушки подготовили Ружицкому вопросы о его увлечении спортом, любимых блюдах, проектах, которые можно было бы реализовать в горокруге.

«Приятно находиться в компании таких очаровательных супербабушек – талантливых, спортивных, хозяйственных. Вы участвуете в воспитании внуков, ходите в походы, поете, пишете картины. Спасибо, что участвуете в конкурсе и своим примером показываете, как надо относиться к жизни», – сказал Ружицкий.

Конкурс «Люберецкая супербабушка – 2019» стартовал в апреле. Подать заявку на участие могли жительницы горокруга в возрасте старше 55 лет. Сделать это можно было в оргкомитете, заполнив анкету, вырезанную из газеты «Люберецкая панорама», или по электронной почте. В конкурсе принимают участие 30 женщин.

Финалисток конкурса наградят в торжественной обстановке в Люберецком ДК 4 сентября. Имя победительницы станет известно в День городского округа Люберцы 7 сентября.