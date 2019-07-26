РИАМО - 26 июл. Стала известна судьба малолетней дочери убитой на детской площадке в Раменском женщины, девочку передали сестре погибшей, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

«Малышка, ставшая свидетелем этой жуткой трагедии в Раменском, провела ночь в больнице под наблюдением врачей, сегодня ее передали сестре погибшей. Сейчас рассматриваются возможные варианты устройства ребенка. Вероятнее всего, малышка останется у своей тети», — сказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она добавила, что маленький ребенок получил серьезную психологическую травму и с девочкой будут работать специалисты.

Преступление произошло 25 июля на улице Лесной. Мужчина напал на женщину на детской площадке и нанес ей ножом около 20 ударов. Нападавший скрылся, позже его машину нашли в Ногинске. СК возбудил дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В итоге 38-летнего подозреваемого задержали в Ногинске возле лесополосы. Известно, что он был судим за незаконный оборот оружия. Проверяется его причастность к убийству еще одной девушки в Крыму в 2014 году.

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