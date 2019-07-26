РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 июл. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий вручил паспорта РФ 11 ребятам, достигшим 14-летнего возраста, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Торжественное вручение паспортов прошло 25 июля во Дворце спорта «Триумф» Люберец.

«Вы сегодня получаете основной документ гражданина РФ. Поздравляю вас и желаю достижения новых высот. Я уверен, что вы станете достойными гражданами нашей страны!» – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что паспорт, являясь главным документом гражданина России, дает не только широкие права, но и накладывает обязанности.

Вместе с паспортами молодым людям вручили поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Кроме того, юноши и девушки получили обложки для паспортов с символикой Подмосковья.