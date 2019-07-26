РИАМО - 26 июл. Жительница столицы перевела со своего счета 533 тысячи рублей мошеннику, который по телефону представился ей сотрудником банка, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Неизвестный позвонил женщине и представился сотрудником банка. Он сообщил, что в целях предотвращения списания денежных средств с ее расчетного счета необходимо через банкомат перевести их на другой счет», – сказал собеседник агентства.

В итоге доверчивая жительница столицы перевела деньги мошеннику 24 июля. Вскоре она поняла, что ее обманули, и 25 июля обратилась в дежурную часть в Басманном районе Москвы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», полицейские ищут злоумышленника.