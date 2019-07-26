РИАМО – 26 июл. Судьбу Сретенской духовной семинарии, которая расположена в Москве, решит синод Русской православной церкви, она может войти в состав другой крупной духовной школы, сообщает РИА Новости.

Ранее синод РПЦ решил перенести в столицу Московскую духовную академию (МДА), которая расположена в Сергиевом Посаде, и оптимизировать деятельность ведущих духовных школ, МДА и Сретенской семинарии.

«Реформа, предполагающая переезд МДА в столицу, вызвала в православном сегменте Рунета оживленную дискуссию вокруг возможной ликвидации Сретенской семинарии или поглощения ее МДА», — говорится в сообщении.

Участник реформы системы духовного образования, ректор Общецерковной аспирантуры, председатель отдела внешних церковных связей митрополит Иларион рассказал, что пока создана только комиссия, в задачи которой входит исследование этого вопроса.

«Выводы комиссии не предрешены. А окончательное решение будет приниматься Священным синодом», — отметил Иларион.

Он добавил, что перенос МДА обсуждали еще при патриархе Алексии. Ученым из Москвы было трудно приезжать в Сергиев Посад с лекциями.

«Если бы магистратура академии переехала в Москву, это существенно облегчило бы жизнь мне и многим другим профессорам», — подчеркнул митрополит.

Священник отметил, что в Риме плодотворно существует целый ряд папских университетов и институтов. Их не объединяют, у каждого своя специфика.