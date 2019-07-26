РИАМО - 26 июл. Шесть корпусов и наружные инженерные сети жилого комплекса «Марьино град» в поселении Филимонковское новой Москвы полностью достроены, их смогут ввести в эксплуатацию после получения разрешения на строительство, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«На территории ЖК «Марьино град» все наружные инженерные сети выполнены в полном объеме. Это канализация, электричество, водопровод, теплосеть. Также готовы головные сооружения: водозаборные, ливневые и канализационные», — говорится в сообщении.

Об этом объявили в ходе совещания в комитете города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства. Его провела заместитель председателя комитета Екатерина Храмова. В совещании приняли участие представители Capital Group, конкурсный управляющий ООО «Марьино Строй», инициативная группа дольщиков ЖК «Марьино град» и ЖК «Спорт Таун», строящихся в поселении Филимонковское (НАО).

Для ввода в эксплуатацию построенных корпусов и инженерных сетей ЖК «Марьино Град» (№№17-22) технический заказчик Capital Group должен получить новое разрешение на строительство. Компания уже готовит все необходимые для данного шага документы.

Так, по словам директора по строительству Capital Group Николая Стасенко, в настоящее время компания получает все требуемые по законодательству документы и согласования.

«После получения всех требуемых законодательством согласований мы передадим в Мосгосстройнадзор пакет документов для получения разрешения на строительство. После прохождения дополнительной проверки корпусов необходимо получить заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Далее последует ввод указанных домов в эксплуатацию», — пояснил он.

Вместе с тем Храмова рекомендовала конкурсному управляющему ООО «Марьино Строй» (застройщик ЖК «Марьино град», в отношении которого введена процедура банкротства), провести собрание участников в максимально сжатые сроки сразу после получения разрешения на ввод и в дальнейшем проводить собрания по мере ввода остальных корпусов в эксплуатацию.

«Это необходимо, чтобы дольщики как можно скорее получили ключи от своих квартир и смогли оформить права собственности», — отметила она.

Что касается строительства домов второй и третьей очередей, то, по словам представителя Capital Group, через 3-4 месяца компания планирует запустить работу котельной, благодаря которой в корпуса будет поступать тепло.

Кроме того, как отметили в компании, в корпусах второй очереди (№№10-16) выполнен монтаж внутренних инженерных систем, завершается подготовка под отделочные работы. В третьей очереди (№№1-9) проводятся общестроительные работы в корпусах №№2, 5, 6, 7 и 8.

В ходе встречи также обсуждался вопрос строительства ЖК «Спорт Таун». Как уточнила Храмова, по всем земельным участкам под строительство жилого комплекса сняты аресты, поэтому технический заказчик сможет провести их межевание.

Кроме того, представители Capital Group рассказали, что в жилом комплексе производится подключение к сетям водоснабжения и водоотведения корпусов второй очереди. Продолжаются строительные работы во второй (№№15-16, 23-28) и третьей (№№5-11, 14) очередях ЖК.

Организовано дополнительное обследование конструкций домов четвертой очереди строительства: проводятся геологические и геогидротехнические изыскания. Об итогах обследования дольщикам доложат в конце следующего месяца на совещании в Москомстройинвесте.