РИАМО - 26 июл. В Подмосковье на срезах цветов альстромерии, привезенных в Россию из Нидерландов, был обнаружен крайне опасный вредитель — западный цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

На фитосанитарном контрольном посту СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал» была проведена проверка поставки цветов, в ходе которой на срезах и нашли следы вредителя.

«При досмотре срезов цветов хризантем одноголовых (происхождением Нидерланды) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс», – отмечается в сообщении.

Данные об опасном вредители подтвердили специалисты Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР). После экспертизы решено уничтожить все зараженные растения, как того требует российское фитосанитарное законодательство.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс — чрезвычайно опасный вредитель, который отмечен более чем на 250 видах растений. Основным признаком присутствия трипсов являются некрозы в виде светлых пятен или полос с четкими краями и скоплений темных, очень мелких пятен или точек.