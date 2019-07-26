РИАМО - 26 июл. В связи с концертом Rammstein в столичных «Лужниках» на Московском центральном кольце сократят интервалы движения «Ласточек», в определенные периоды поезда будут курсировать каждые пять минут, сообщается в WhatsApp-канале Московской железной дороги.

«В понедельник, 29 июля, ОАО «РЖД» совместно со столичным метрополитеном сократит интервал движения между «Ласточками» на МЦК в вечернее и ночное время. Поезда будут ходить чаще для удобства пассажиров в связи с концертом в «Лужниках», — говорится в сообщении.

Каждые пять минут «Ласточки» будут курсировать с 07:30 до 11:30 и с 15:30 до 01:00. В остальное время ожидание поезда составит до 10 минут.

Рядом со стадионом «Лужники» расположена одноименная станция МЦК.

В «Лужниках» 29 июля выступит немецкая рок-группа Rammstein. Начало концерта – в 19:30.