РИАМО - 26 июл. Несколько врачей Второй районной больницы в подмосковном Воскресенске получили ключи от новых квартир, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

В торжественной обстановке ключи 24 и 25 июля вручили новоселам исполняющий обязанности руководителя районной администрации Артур Болотников и начальник отдела по учету и распределению жилья Олег Чуфистов. Новоселов поздравил и главврач этой больницы Юрий Райхман.

«Предоставление жилых помещений медицинским работникам воскресенских учреждений здравоохранения, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий, является одним из приоритетов работы профильного подразделения районной администрации. Начиная с 2016 года, воскресенским медикам предоставлены 43 квартиры, из них: 28 - по договорам найма служебных жилых помещений; 15 - по договорам коммерческого найма», — говорится в сообщении.

В этом году из запланированных девяти квартир восемь уже предоставлены медработникам (как служебных, так и по договорам коммерческого найма).

Все квартиры - в новостройках. Они благоустроенные, укомплектованные необходимой сантехникой, приборами учета и противопожарной сигнализацией. Дома, где получают квартиры медицинские работники, расположены в микрорайонах города с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности - торговые центры, парки, магазины, детские сады, школы, остановки общественного транспорта.