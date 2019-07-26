РИАМО - 26 июл. Кафедру сыроварения могут создать в Яхромском колледже для обучения специалистов для агропромышленного парка «Сырная долина» в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Делегация из Франции – компания Savencia Fromage & Dairy - посетила место создания своих объектов на территории агропарка. Делегацию сопровождал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. В одном километре от площадки кластера находится агроколледж Яхромский, с которым достигнута договоренность о подготовке специалистов для работы на сырных производствах.

«С колледжем у нас достигнута договоренность о возможности создания кафедры сыроварения в этом учебном заведении. Правительство региона готово оказать поддержку в формировании кафедры, программ обучения и приобретении необходимого оборудования для учащихся, которые найдут свое рабочее место в том числе и на заводе компании Savencia», – сказал Разин.

Компания планирует строительство на территории сырного кластера завода по производству свежих сыров, а также цеха по нарезке и упаковке твердых, полутвердых сыров и сыров с голубой плесенью.

Разин напомнил, что планируемая мощность первого этапа производства свежих сыров составит 3 тысячи тонн, второго этапа - до 6 тысяч тонн, третьего этапа - до 10 тысяч тонн готовой продукции в год. В рамках этих проектов планируется создать около 400 рабочих мест.

Семнадцатого июля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в закладке памятных капсул в основание первых заводов агропарка «Сырная долина». Первыми резидентами сырного кластера стали ООО «Экофарминг», ООО «Сыровар», ООО «Куршавальская сыроварня» и французская Savencia Fromage & Dairy Russie.