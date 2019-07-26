РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 июл. День открытых дверей в Балашихинском родильном доме в микрорайоне Саввино посетили более 85 женщин, будущие мамы увидели жизнь роддома изнутри и узнали о партнерских родах, сообщила главный врач медучреждения Наталья Алимова.

«В нашем медучреждении на днях прошел очередной День открытых дверей, который мы проводим два раза в месяц. У нас побывало более 85 женщин. Сначала в актовом зале мы показали им ролик о Балашихинском родильном доме, рассказали об отделениях, поделились с пациентами нашими успехами. А потом женщин разделили на небольшие группы и в сопровождении врачей провели экскурсию по отделениям», – сказала Алимова.

Она добавила, что будущим мамам показали родовые и послеродовые палаты, рассказали о возможности партнерских родов, о том, что их ожидает при поступлении в родильный дом.

«Как правило, это помогает снять психологический барьер. Особенно если пациентка не первый раз приходит к нам на День открытых дверей, она уже ориентируется, адаптируется, приблизительно знает, что ее ждет, у нее имеется визуальный, а также личный контакт с врачом, она может получить ответы на все интересующие вопросы», – подчеркнула Алимова.

Записаться на следующий День открытых дверей можно по телефону: 8(495)522-13-52.

В Московской области сформирована трехуровневая система учреждений родовспоможения по оказанию стационарной акушерской помощи женщинам и неонатальной помощи новорожденным детям. Балашихинский родильный дом занимает почетный второй уровень, приближенный к третьему уровню – перинатальному центру.

В роддоме предоставляются все виды специализированной высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии. Также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.

В медучреждении располагаются родовое и послеродовое отделения, отделение патологии беременности, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделение анестезиологии и реанимации, лучевой диагностики, гинекологическое отделение, женская консультация.