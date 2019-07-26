РИАМО - 26 июл. Трактор стоимостью 3,7 миллиона рублей похитили в Можайском районе столицы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

С заявлением о краже спецтранспорта с улицы Барвихинская в полицию обратился частный предприниматель.

В ночь с 24 на 25 июля неизвестный совершил кражу принадлежащего мужчине трактора JCB 3CX-4WS, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 3,7 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.