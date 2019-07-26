РИАМО - 26 июл. Трое неизвестных с ножом напали на 22-летнего студента-третьекурсника в проезде Аэропорта в Хорошевском районе столицы и отобрали у него часы Rolex стоимостью около 500 тысяч рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Трое неизвестных, угрожая ножом молодом человеку, открыто похитили у него 29,5 тысяч рублей, наручные часы Rolex и личные документы, после чего скрылись. Общий материальный ущерб составил около 529 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Полиция разыскивает подозреваемых.