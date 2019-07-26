РИАМО - 26 июл. Башня «Меркурий» в деловом центре «Москва-Сити» лишилась арендатора - компании Bitfury, специализирующейся на блокчейн-технологиях и майнинге криптовалют, арендатор допустил дефолт по арендным площадям, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«Владеющее башней «Меркурий» ООО «Промтехноком» требует 36,3 миллиона рублей у российской «дочки» Bitfury, следует из картотеки арбитражных дел. Представитель «Промтехнокома» уточнил <…>, что иск связан с задержкой арендных платежей: в 2018 году стороны подписали договор, но Bitfury не выполнила свои обязательства и допустила дефолт по арендным платежам», — говорится в материале.

В «Промтехнокоме» отметили, что «Bitfury очень хотела площади именно в «золотой башне», так как биткойн ассоциируется с золотом».

«Bitfury создана в 2011 году Валерием Вавиловым и специализируется на майнинге криптовалют и работе с блокчейном. Помимо России, у Bitfury есть офисы в Канаде, Лондоне, Китае, Нидерландах и других странах», — добавляется в статье.

По мнению финансового директора Tactics Group Андрея Новикова, аналогичных по величине арендных сделок у других майнинговых компаний не было. А с учетом отрицательной динамики биткойна ждать крупных сделок от компаний из сферы криптовалют не стоит.

Директор департамента офисной недвижимости Accent Capital Владимир Рыбаков отметил, что судебный иск — крайняя мера в арендных спорах, так что у собственника уже либо есть потенциальный арендатор на площади Bitfury, либо майнеры не единожды нарушали условия договора.

Арендаторы начали активно заполнять башню «Меркурий» миллиардера Игоря Кесаева в начале 2018 года, хотя само здание сдали в эксплуатацию в 2014-м. Сейчас незанято около 15 тысяч квадратных метров из 90 тысяч квадратных метров офисов. Крупнейшие арендаторы: «Норникель», инвестиционная компания Alma Group, ритейлер «Дикси» и телеканал World Fashion Channel.