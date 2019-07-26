РИАМО - 26 июл. Участие в массовых публичных мероприятиях, которые не согласованы с местной властью, влечет административную и уголовную ответственность, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

В социальных сетях распространяются призывы принять участие в массовом публичном мероприятии у дома № 13 по Тверской улице, которое планируется провести 27 июля.

«Акция не согласована с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке. Организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность», – говорится в сообщении.

Организаторы массового публичного мероприятия, среди которых Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие ранее предостерегались органами прокуратуры о недопустимости нарушения законодательства в связи с организацией аналогичного несогласованного мероприятия 14 июля 2019 года.

Предостережения данные лица проигнорировали, в связи с чем в отношении них проводится административное расследование.

Прокурором Центрального административного округа Москвы указанным лицам повторно вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.

Ранее столичная полиция призвала москвичей отказаться от участия в несогласованном митинге. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой.