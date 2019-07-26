РИАМО - 26 июл. Международная лингвистическая школа по изучению английского языка открылась в Москве, среди учеников – выпускники центров по семейному воспитанию, а также из многодетных и приемных семей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Это уникальный проект, созданный в рамках международного сотрудничества. Мы активно поддерживаем его и очень рады, что московские дети смогут посещать эту школу», – сказал первый заместитель руководителя городского департамента труда и социальной защиты населения Олег Дудкин.

В качестве преподавателей школы выступят студенты-волонтеры из восьми стран: Австрии, Италии, Египта, Сербии, Индии, Греции, Китая и Турции. Они прошли специальную подготовку для работы с детьми. Помощь иностранным учителям в качестве переводчиков окажут студенты московских вузов.

«Международная лингвистическая школа будет способствовать обогащению языковой культуры детей и подростков. Уроки помогут нашим ребятам лучше понять и принять многообразие культур мира», – отметил исполняющий обязанности директора учебно-методического центра «Детство» Сергей Трофимлюк.

Всего в школе учатся 347 детей. Сформированы небольшие группы – по 10–13 человек. Занятия проходят в дни летних каникул до 12 августа.