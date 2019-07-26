РИАМО – 26 июл. В России в ближайшие полгода может увеличиться стоимость кондитерских изделий и фастфуда, рост цен на сладости составит 5-7%, пишет газета «Известия».

Подорожание связано с тем, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.

«Пальмовое масло в чистом виде не используется в кондитерской промышленности, из него производят жиры различного назначения, в том числе маргарин и спреды. Именно их применяют при изготовлении сладостей, молочной продукции и так далее. Из-за роста НДС стоимость сырья может вырасти до 10% в зависимости от содержания в нем пальмового масла», — сказала исполнительный директор ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова.

Закон о лишении пальмового масла льготного НДС вступит в силу 1 октября. Изменения приняли из-за жалоб на низкое качество продукции с пальмовым маслом. Власти считают, что принятые меры помогут снизить количество фальсификата, также это принесет в бюджет дополнительно 4,5-5 миллиардов рублей.

Замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Марина Петрова отметила, что кондитерская продукция может подорожать на 5-7% и что аналог пальмовому маслу будет найти очень сложно.

Руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Александр Батурин подчеркнул, что пальмовое масло неопасно для организма человека. Но при чрезмерном употреблении может повыситься уровень холестерина и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но это касается употребления жирных продуктов, таких как молоко, сливочное масло и свинина.

Пальмовое масло используют и при производстве молочных продуктов, фастфуда, снеков, маргаринов, различных полуфабрикатов, а также в изготовлении шампуней, мыла, кремов. Вероятно, эта продукция тоже подорожает.

Сотрудник пресс-службы ФАС России рассказал изданию, что рынки продукции из пальмового масла являются в основном высококонкурентными. Ценообразование идет под влиянием спроса и предложения, и изменение себестоимости изготовления продукции — не решающий фактор.