РИАМО - 26 июл. В международном деловом центре «Москва-Сити» ввели в эксплуатацию наземно-подземный паркинг на 3 тысячи машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Паркинг возведен по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 19, за счет инвестора.

«Здание наземно-подземного паркинга общей площадью 157,4 тысячи квадратных метров включает в себя пять подземных этажей и четырнадцать наземных. На этажах с 12 по 14 размещаются офисы, на остальных наземных и подземных этажах – парковочные места на 3148 машино-мест», – говорится в сообщении.

В ходе пятого этапа строительства введены в эксплуатацию офисы на 12-14 этажах, выполнена отделка мест общего пользования и лифтовых холлов, проведена установка и пусконаладка технологического оборудования, а также благоустройство территории.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на объектах ММДЦ «Москва-Сити». К проверкам паркинга на участке 16Б привлекались специалисты центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.