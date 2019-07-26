РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июл. При кафе «Два капитана» на Ленинградском проезде подмосковного Подольска открыли новую летнюю веранду в виде корабля, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Новую летнюю веранду в виде корабля торжественно открыли при кафе МУП «Подольский комбинат питания и оптово-розничной торговли» «Два капитана» на Ленинградском проезде, дом №2. Открытие прошло 25 июля, накануне Дня Военно-морского флота России», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии открытия веранды приняли участие ветераны ВМФ, живущие в городском округе Подольск.



Веранда выполнена в виде корабля, а внутренние помещения стилизованы под каюты. В кафе гостям будет предложено разнообразное рыбное меню.