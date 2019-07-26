РИАМО - 26 июл. Капитальный ремонт путей, расположенных на улице Вавилова, Угрешской улице и проспекте Буденного, стал причиной изменения трамвайных маршрутов в четырех округах Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

С 27 июля трамваи по улице Вавилова не будут ходить между Черемушкинским рынком и Серпуховском валом, а трамваи № 14 времени работать не будут.

«Для пассажиров запустят автобус № 039. Он будет курсировать от станции метро «Университет» через Ломоносовский проспект, улицу Вавилова, метро «Ленинский проспект», улицу Орджоникидзе и Серпуховский Вал до Даниловского рынка (станция метро «Тульская»). Также можно будет воспользоваться трамваем № 4», – говорится в сообщении.

На время ремонтных работ изменится маршрут трамвая № 39 – он будет курсировать между Черемушкинским рынком и Серпуховским Валом через район Черемушки, Большую Черемушкинскую улицу и Загородное шоссе.

С 27 июля трамваи не будут ходить между станциями Московского центрального кольца (МЦК) «Дубровка» и «Угрешская». Трамваи № 40 временно работать не будут.

«Вместо трамваев запустят автобус № 043. Маршрут его следования будет проложен от станции МЦК Угрешская через Угрешскую улицу, станцию метро «Дубровка», улицу Симоновский Вал (обратно через 1-ю Дубровскую улицу) до станции метро «Пролетарская». Также можно будет пользоваться автобусами № 9, 193, 736», – говорится в сообщении.

Также с 27 июня трамваи прекратят следование по проспекту Буденного – между Кирпичной улицей и шоссе Энтузиастов.

«Вместо трамваев пассажиры смогут воспользоваться автобусом № 036. Он будет курсировать от станции метро «Семеновская» через проспект Буденного, станцию метро «Шоссе Энтузиастов», 3-ю Владимирскую улицу, Зеленый проспект, станцию метро «Новогиреево», Свободный проспект до платформы Новогиреево. Также в распоряжении пассажиров будут автобусы № 254, 469, 702», – отмечается в сообщении.

Помимо всего прочего, на время ремонтных работ изменится маршрут трамвая № 12. Он будет курсировать между станциями метро «Семеновская» и «Авиамоторная» через Госпитальный Вал, Солдатскую и Авиамоторную улицы, а трамвай № 36 — от Метрогородка до станции метро «Семеновская» (вместо станции «Новогиреево»).

Трамваи № 32 временно работать не будут – пассажиры могут воспользоваться трамваями № 12.