РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 июл. Мусорные навалы убрали с контейнерной площадки в микрорайоне 1 Мая подмосковной Балашихи после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Балашихи пожаловалась на несвоевременный вывоз мусора, в том числе и из мусорных контейнеров в микрорайоне 1 Мая, у дома №35. Она отметила, что даже после приезда мусоровоза площадка полностью не убирается, в контейнерах и рядом с ними остаются лежать пакеты с отходами. Администрация муниципалитета рассмотрела данное обращение.

«Администрацией горокруга по указанной в обращении информации проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушения проведены», – сказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.