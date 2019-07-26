РИАМО - 26 июл. В Московский городской суд поступило около 30 судебных исков по выборам в Мосгордуму, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«29 исков поступили в Мосгорсуд по выборам в Мосгордуму», — сказал собеседник агентства.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам, в частности, оппозиционерам Илье Яшину, Дмитрию Гудкову, Любови Соболь. Большую часть собранных подписей, которые необходимы были для регистрации, признали недействительными.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением и потребовали признать подписи действительными. Проводились пикеты, 20 июля на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг. Также Соболь, Яшин, Гудков и другие оппозиционеры подали жалобы в Мосгоризбирком, но рабочая группа рекомендовала избирательной комиссии эти жалобы отклонить.

Из-за акций и пикетов правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.