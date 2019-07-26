РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 июл. В результате пожара в квартире в поселке Отрадное в подмосковном Красногорске никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник отдела надзорной деятельности УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области.

В пятницу в 7:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Молодежной в поселке Отрадное подмосковного Красногорска. Час спустя пожар потушили.

«Пожар произошел в трехкомнатной квартире на третьем этаже. Выгорели балкон и одна из комнат. Также пострадал балкон квартиры, расположенной этажом выше, и закопчен продуктами горения подъезд. Погибших и пострадавших нет», – сказал сотрудник.